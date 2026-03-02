Саакашвили о единстве части оппозиции: Я участвую в этом деле

02.03.2026 23:21





«Сегодня большая часть грузинской оппозиции сделала важный шаг к единству — был создан оппозиционный альянс. Это именно то, к чему я всегда призывал, и поэтому говорю: лучше поздно, чем никогда», — пишет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



По словам Саакашвили, он был вовлечён в этот процесс и всё это время работал с лидерами различных партий, чтобы продвинуть этот вопрос.



«Я, вместе с другими, участвую в этом процессе и всё это время работал с лидерами разных партий, чтобы продвинуть этот вопрос. Я исхожу из того, что в прошлом у нас могли быть разногласия, и, возможно, мы и сейчас не всегда нравимся друг другу, но всё это совершенно незначительно по сравнению с тем большим историческим процессом, который развивается вокруг нас. Этим первым важным шагом мы отвечаем на требование грузинского народа и наших сторонников в демократическом мире идти путём единства. Сегодня было провозглашено это единство, и за ним должны последовать совместные решительные действия по освобождению нашей родины и каждого её гражданина. Большое спасибо всем, кто встал вместе и не поддался навязанным врагом соблазнам разобщения и взаимного ослабления. Мы обязательно победим. Сила — в единстве», — пишет Саакашвили.



Сегодня состоялась встреча девяти оппозиционных партий, после которой Ника Гварамия заявил: «Альянс оппозиции создан, мы формируем единство для совместной победы».







