Зурабишвили приветствует создание «альянса оппозиции»
02.03.2026 23:28
Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, отреагировала на создание 9-ю партиями «альянса оппозиции».
По словам политика, то, что «разные политические силы» договариваются об основных принципах, означает, что демократические силы в Грузии готовы проявить инициативу и действовать во имя спасения страны.
Зурабишвили отметила, что, как инициатор «Грузинской хартии», она видит в этом шаге части оппозиции «важный и новый шаг, который выведет к конкретной транзиции (переход — ред.) стратегии», которая, по ее мнению, должна стать основой для объединенной борьбы политических и общественных сил за «обеспечение смены режима и мирной трансформации».
«Опыт Хартии и Платформы сопротивления учит, что независимость, свобода и развитие страны должны стоять выше любых партийных или узких интересов — это ее будущее. Именно подобное видение будущего, объединяющее оппозиционный спектр и общество, сможет преодолеть поляризацию и достичь новой национальной консолидации», — написала Зурабишвили в Facebook.
