Ника Гварамия: Оппозиционный альянс состоялся, мы вместе создаём единство для победы

02.03.2026 21:28





«Мы создаём единство для совместной победы», — заявил лидер партии «Ахали» Ника Гварамиа после встречи оппозиционных партий, общаясь с журналистами.



По словам Гварамия, оппозиция согласилась на единое направление и совместные действия, при этом не отказывается от своих политических идентичностей.



«Для меня большая честь и огромная радость заявить, что альянс оппозиции был создан именно под этим названием. Это не были краткосрочные консультации и не простые обсуждения — процесс идёт уже давно. За это время многие оказались в тюрьме, кто-то вышел, кто-то всё ещё находится под арестом, а кто-то — нет, но это очень важные для грузинского общества люди, как политики, так и журналисты и другие. Мы создаём не консультационный формат, а единство для совместной победы. Я ещё раз подчеркну: мы создаём единство для совместной победы. Мы согласны на единое направление и совместные действия. Мы не отказываемся от наших политических идентичностей, мы не создаём какой-то единый список, этот вопрос сейчас не обсуждается, и мы не знаем, будет ли он обсуждаться в будущем, но мы создаём единое действие в рамках единства», — сказал Ника Гварамия.



Кроме того, участники встречи оппозиционных партий распространили совместное заявление:



«Сегодня альянс демократических оппозиционных партий Грузии согласовал общую стратегию и правила совместных действий и заявляет, что совместными усилиями мы освободим Грузию от авторитарного режима Бидзины Иванишвили, восстановим евроатлантический курс страны и обеспечим демократическое управление, безопасность страны и благополучие грузинского народа.



Наше соглашение основывается на следующих принципах:



Единство без однообразия: партии-основатели альянса сохраняют идеологическую идентичность, но согласны на единые протестные действия и коммуникационную стратегию. Наша задача — показать как внутри страны грузинскому народу, так и за её пределами союзникам Грузии, что мы представляем демократическую альтернативу олигархическому и авторитарному режиму Иванишвили.



Демократическая альтернатива: партии согласны, что авторитарный режим может быть побеждён только демократической альтернативой, ориентированной на интересы граждан. Важным является то, что процесс принятия решений в альянсе будет основан на принципе равенства участников и свободном волеизъявлении без внешнего давления.



Политический и общественный консенсус: мы стремимся к достижению широкого политического и общественного согласия через активное участие общества, чтобы победить режим Иванишвили через свободные и справедливые выборы и сформировать демократическое коалиционное правительство, которое проведёт необходимые реформы.



Участники соглашения согласовали кодекс поведения, который регулирует правила взаимодействия между подписавшими стороны и определяет ответственность за их нарушение.



Альянс оппозиции будет бороться до конца — до освобождения политических заключённых и победы на свободных и справедливых выборах», — говорится в заявлении, опубликованном на странице «Национального движения».





