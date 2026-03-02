Один человек задержан за изготовление фальшивого алкоголя и поддельных акцизных марок

Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу по фактам фальсификации и изготовления в крупном размере поддельных акцизных марок. Об этом сообщает ведомство.



По данным расследования, проведённого Следственной службой Министерства финансов Грузии, обвиняемый в Тбилиси, в съемном доме, с целью последующей реализации изготовил 360 бутылок фальсифицированной водки различных наименований общей стоимостью 4 795,50 лари, а также 1 519 поддельных акцизных марок.



Часть фальсифицированной продукции он реализовал на различных торговых объектах - товар был изъят правоохранительными органами. При обыске арендованного им автомобиля также была обнаружена подготовленная к продаже фальсифицированная водка разных наименований.



Задержанному предъявлено обвинение по статье 197-й, часть 3-я УК Грузии (фальсификация, то есть изменение свойств предмета путём обмана, совершённое из корыстных побуждений, что могло создать угрозу жизни или здоровью человека), а также по статье 200 прима, часть 2-я, подпункт «г» (изготовление и сбыт поддельных акцизных марок в крупном размере). Указанные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



По ходатайству прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.





