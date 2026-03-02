|
|
|
Германия: эвакуация туристов с Ближнего Востока с помощью армии – крайняя мера
02.03.2026 18:11
Правительство Германии допускает репатриацию своих отдыхающих с Ближнего Востока с помощью армии только как крайнюю меру. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.
Немецкое правительство считает, что ответственность за репатриацию немецких туристов, застрявших на Ближнем Востоке, в первую очередь несут туроператоры и авиакомпании.
"Бундесвер является действительно крайней мерой", – заявил представитель Министерства обороны.
Однако, по словам представителя, Министерство иностранных дел всячески поддерживает немецких граждан и находится в "тесном контакте" с туристической отраслью.
"Наша цель – вместе найти решение для наших сограждан", – сказал он.
Как сообщалось, Министерство иностранных дел Великобритании разрабатывает план эвакуации десятков тысяч британцев, застрявших в странах Ближнего Востока во время военной эскалации в регионе.
Как сообщалось, ряд европейских авиалиний в течение субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.
Из-за этого министр обороны Италии Гвидо Крозетто застрял в Дубае, но впоследствии вернулся на родину военным самолетом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна