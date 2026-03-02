Германия: эвакуация туристов с Ближнего Востока с помощью армии – крайняя мера

Правительство Германии допускает репатриацию своих отдыхающих с Ближнего Востока с помощью армии только как крайнюю меру. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.



Немецкое правительство считает, что ответственность за репатриацию немецких туристов, застрявших на Ближнем Востоке, в первую очередь несут туроператоры и авиакомпании.



"Бундесвер является действительно крайней мерой", – заявил представитель Министерства обороны.



Однако, по словам представителя, Министерство иностранных дел всячески поддерживает немецких граждан и находится в "тесном контакте" с туристической отраслью.



"Наша цель – вместе найти решение для наших сограждан", – сказал он.



Как сообщалось, Министерство иностранных дел Великобритании разрабатывает план эвакуации десятков тысяч британцев, застрявших в странах Ближнего Востока во время военной эскалации в регионе.



Как сообщалось, ряд европейских авиалиний в течение субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.



Из-за этого министр обороны Италии Гвидо Крозетто застрял в Дубае, но впоследствии вернулся на родину военным самолетом.





