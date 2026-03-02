Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Германия: эвакуация туристов с Ближнего Востока с помощью армии – крайняя мера


02.03.2026   18:11


Правительство Германии допускает репатриацию своих отдыхающих с Ближнего Востока с помощью армии только как крайнюю меру. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Немецкое правительство считает, что ответственность за репатриацию немецких туристов, застрявших на Ближнем Востоке, в первую очередь несут туроператоры и авиакомпании.

"Бундесвер является действительно крайней мерой", – заявил представитель Министерства обороны.

Однако, по словам представителя, Министерство иностранных дел всячески поддерживает немецких граждан и находится в "тесном контакте" с туристической отраслью.

"Наша цель – вместе найти решение для наших сограждан", – сказал он.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Великобритании разрабатывает план эвакуации десятков тысяч британцев, застрявших в странах Ближнего Востока во время военной эскалации в регионе.

Как сообщалось, ряд европейских авиалиний в течение субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.

Из-за этого министр обороны Италии Гвидо Крозетто застрял в Дубае, но впоследствии вернулся на родину военным самолетом.


