В Батуми снесено до 120 объектов

02.03.2026 19:02





До 80 небольших коммерческих помещений, до 25 заведений общественного питания, 4 так называемых «брендовых пляжа», до 10 несанкционированных пристроек и дом для проведения бракосочетаний, расположенный у входа на бульвар.



Чтобы прояснить ситуацию, BM.GE связался с правительством Аджарии. Ведомство объясняет, что снос несанкционированных построек, с одной стороны, приводит этот вопрос в соответствие с законодательством, а с другой — помогает улучшить внешний вид города.



«С целью улучшения внешнего вида города в Батуми продолжается снос неприглядных и самовольных построек. Этот процесс осуществляется в полном соответствии с законом, в соответствии с Генеральным планом, и направлен на приведение коммерческих помещений в соответствие с законодательством.



Сносом занимались муниципальная инспекция Батуми и администрация Батумского бульвара», — сообщает правительство Аджарии.



В рамках этого уже был снесен ряд объектов на Старом бульваре и по всему городу:



• до 80 мелких коммерческих помещений различного типа;

• до 25 заведений общественного питания (кафе, бары, клубы);

• 4 так называемых «брендовых пляжа» на набережной;

• до 10 самовольных построек к кафе-барам;

• дом бракосочетаний, расположенный у входа на бульвар.



По данным ведомства, эти меры значительно способствовали разгрузке общественного пространства и улучшению рекреационной среды.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





