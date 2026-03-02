|
|
|
В Батуми снесено до 120 объектов
02.03.2026 19:02
До 80 небольших коммерческих помещений, до 25 заведений общественного питания, 4 так называемых «брендовых пляжа», до 10 несанкционированных пристроек и дом для проведения бракосочетаний, расположенный у входа на бульвар.
Чтобы прояснить ситуацию, BM.GE связался с правительством Аджарии. Ведомство объясняет, что снос несанкционированных построек, с одной стороны, приводит этот вопрос в соответствие с законодательством, а с другой — помогает улучшить внешний вид города.
«С целью улучшения внешнего вида города в Батуми продолжается снос неприглядных и самовольных построек. Этот процесс осуществляется в полном соответствии с законом, в соответствии с Генеральным планом, и направлен на приведение коммерческих помещений в соответствие с законодательством.
Сносом занимались муниципальная инспекция Батуми и администрация Батумского бульвара», — сообщает правительство Аджарии.
В рамках этого уже был снесен ряд объектов на Старом бульваре и по всему городу:
• до 80 мелких коммерческих помещений различного типа;
• до 25 заведений общественного питания (кафе, бары, клубы);
• 4 так называемых «брендовых пляжа» на набережной;
• до 10 самовольных построек к кафе-барам;
• дом бракосочетаний, расположенный у входа на бульвар.
По данным ведомства, эти меры значительно способствовали разгрузке общественного пространства и улучшению рекреационной среды.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна