Борис Джонсон разъяснил, почему британские санкции коснулись грузинских проправительственных телеканалов


02.03.2026   18:24


«Великобритания приняла решение ввести санкции против Imedi и Post TV на основе углубленного анализа, поскольку, по ее мнению, эти каналы распространяли ложную информацию о ситуации и наносят ущерб демократическим ценностям», — заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эксклюзивном интервью Independence Avenue Media во время обсуждения введения санкций Лондоном.

По словам Джонсона, это означает, что Министерство иностранных дел Великобритании на основе углубленного анализа решило, что Imedi и Post TV распространяли ложь о ситуации, которая подрывает демократические ценности, и введение санкций было преднамеренным.


