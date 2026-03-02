Борис Джонсон разъяснил, почему британские санкции коснулись грузинских проправительственных телеканалов

02.03.2026 18:24





«Великобритания приняла решение ввести санкции против Imedi и Post TV на основе углубленного анализа, поскольку, по ее мнению, эти каналы распространяли ложную информацию о ситуации и наносят ущерб демократическим ценностям», — заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эксклюзивном интервью Independence Avenue Media во время обсуждения введения санкций Лондоном.



По словам Джонсона, это означает, что Министерство иностранных дел Великобритании на основе углубленного анализа решило, что Imedi и Post TV распространяли ложь о ситуации, которая подрывает демократические ценности, и введение санкций было преднамеренным.





