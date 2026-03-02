|
|
|
Иран заявил об ударе по офису премьер-министра Израиля Нетаньяху
02.03.2026 15:32
Иранские войска нанесли удар по офису премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, заявили представители иранского Корпуса стражей исламской революции. Там также утверждают, что под ударом оказался командующий израильскими ВВС.
«Судьба премьер-министра сионистского режима остается неизвестной», — цитирует Tasnim заявление КСИР.
Иранские власти утверждают, что «десятая волна иранских ракетных ударов пришлась на территорию правительственного комплекса» и была успешной. Подробности в КСИР пообещали сообщить позднее.
В Израиле данные о последствиях сегодняшней ракетной атаки пока не комментировали.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна