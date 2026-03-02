Инструкция по пересечению границы для граждан Грузии в Израиле — посольство

Посольство Грузии распространяет информацию для граждан Грузии, желающих покинуть Израиль:



Это можно сделать по суше — через Египет или Иорданию. Воздушное пространство на данный момент закрыто и нет информации, когда ситуация изменится.



В случае Египта:

границу можно пересечь через наземный пограничный переход Menachem Begin — Taba border crossing, действующий 24/7 и расположенный недалеко от Эйлата. До пограничного перехода можно добраться на автомобиле и/или автобусе/поезде.

для въезда в Египет необходимы виза и разрешение на передвижение по территории страны, которые можно получить на египетской границе: визовый стикер стоит 25 долларов

разрешение на передвижение внутри страны — 21 доллар.

от границы в направлении Шарм-эль-Шейха ходит такси/маршрутное такси — поездка занимает приблизительно 2 часа 30 минут.



Из Шарм-эль-Шейха в Грузию можно вылететь самолетом/есть прямые рейсы.

До пункта пропуска можно добраться на такси и/или автобусе/поезде.

номер горячей линии посольства Грузии в Египте: +20 10 97966074.



В случае Иордании:

Yitzhak Rabin Crossing открыт для пассажиров 08:00-20:00, а для автомобилей до 19:00. При необходимости он перейдет на режим 24/7.

Покидая Израиль, гражданин оплачивает сбор за выезд из страны — 122 шекеля.

Чтобы избежать очередей, рекомендуется оплатить сбор заранее.

Для въезда в Иорданию требуется виза, которую можно получить на иорданской границе. Стоимость визы составляет приблизительно 70 долларов США.

До пункта пограничного перехода можно добраться на такси и/или автобусе/поезде.

Время в пути от The Yitzhak Rabin Crossing до Аммана составляет приблизительно 4 часа.

Из Аммана возможно вылететь самолетом в третью страну.

номер горячей линии посольства Грузии в Иордании: +962 797 299 799.

На данном этапе все остальные наземные пограничные переходы закрыты.



Пожалуйста, перед поездкой перепроверьте информацию о статусе пограничного пункта пропуска на странице https://www.iaa.gov.il/





