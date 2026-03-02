«Лело» — о возможном объединении оппозиции: фактически, мы получаем восстановленное «Нацдвижение»

Член политсовета «Лело — Сильная Грузия» Мамука Кацитадзе прокомментировал возможное объединение оппозиционных партий. Оппозиционер считает, что это будет «органичное объединение нескольких партий, и фактически мы получаем восстановленное «Национальное движение» «.



2 марта часть оппозиционных партий проведет встречу с целью окончательного соглашения. В коалиции «За перемены» заявили, что встреча назначена на 18 часов и с деталями соглашения, достигнутого в рамках консультаций, начатых в декабре 2025 года, оппозиционные партии ознакомят общественность по итогам встречи.



Кацитадзе заявил, что оппозиция должна быть в состоянии консолидировать оппозиционных избирателей на предстоящих выборах без потерь — кому-то может не нравиться «Нацдвижение», а кому-то — «Лело», и избиратель должен иметь выбор на политическом поле.



«Оппозиция должна быть в состоянии консолидировать оппозиционных избирателей на предстоящих выборах без потерь. С прагматической точки зрения такое решение также является правильным. Мы обсудили это и приняли полностью проанализированное и взвешенное решение», — заявил Мамука Кацитадзе.



Напомним, несколько дней назад «Лело — Сильная Грузия» опубликовала заявление, в котором говорится, что они продолжат позиционировать себя как независимое политическое образование, отмечая, что сильную оппозицию создает конкурентное разнообразие, а не вынужденное единообразие.



Между тем в партии готовы к координации и сотрудничеству по конкретным вопросам, связанным с общими национальными интересами и эффективными форматами действий.





