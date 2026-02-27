Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США эвакуируют второстепенных сотрудников посольства в Израиле


27.02.2026   21:22


Госдеп США объявил о начале эвакуации второстепенных сотрудников посольства в Израиле из-за рисков для безопасности. Об этом сообщает Axios, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 27 февраля, Государственный департамент объявил о начале эвакуации второстепенных сотрудников посольства в Израиле и членов их семей.

Посол Майк Хакаби направил коллегам письмо, в котором говорится, что те, кто предпочитает уехать, должны сделать это в пятницу.

В целом же посольство продолжит работу, посол, многие дипломаты и американские сотрудники остаются в Израиле.

Анонс может быть еще одним признаком того, что администрация Трампа приблизилась к решению о вооруженной операции против Ирана совместно с Израилем.

Ранее на этой неделе США эвакуировали второстепенных сотрудников посольства в Ливане: на территории этой страны действует поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла", поэтому в случае войны могут возобновиться боевые действия между "Хезболлой" и Израилем.

Норвегия отозвала часть своих военных в Ираке.

В стратегической речи 26 февраля Трамп сказал, что хотел бы решить спор с Ираном дипломатическим путем.

В то же время СМИ узнали, что адмирал американских Военно-морских сил Брэд Купер, который руководит войсками на Ближнем Востоке как глава Центрального командования США, представил Трампу варианты действий против Ирана.

Непрямые переговоры США и Ирана 26 февраля в Женеве закончились без договоренностей.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна