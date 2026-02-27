|
США эвакуируют второстепенных сотрудников посольства в Израиле
27.02.2026 21:22
Госдеп США объявил о начале эвакуации второстепенных сотрудников посольства в Израиле из-за рисков для безопасности. Об этом сообщает Axios, пишет "Европейская правда".
В пятницу, 27 февраля, Государственный департамент объявил о начале эвакуации второстепенных сотрудников посольства в Израиле и членов их семей.
Посол Майк Хакаби направил коллегам письмо, в котором говорится, что те, кто предпочитает уехать, должны сделать это в пятницу.
В целом же посольство продолжит работу, посол, многие дипломаты и американские сотрудники остаются в Израиле.
Анонс может быть еще одним признаком того, что администрация Трампа приблизилась к решению о вооруженной операции против Ирана совместно с Израилем.
Ранее на этой неделе США эвакуировали второстепенных сотрудников посольства в Ливане: на территории этой страны действует поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла", поэтому в случае войны могут возобновиться боевые действия между "Хезболлой" и Израилем.
Норвегия отозвала часть своих военных в Ираке.
В стратегической речи 26 февраля Трамп сказал, что хотел бы решить спор с Ираном дипломатическим путем.
В то же время СМИ узнали, что адмирал американских Военно-морских сил Брэд Купер, который руководит войсками на Ближнем Востоке как глава Центрального командования США, представил Трампу варианты действий против Ирана.
Непрямые переговоры США и Ирана 26 февраля в Женеве закончились без договоренностей.
