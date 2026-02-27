США эвакуируют второстепенных сотрудников посольства в Израиле

Госдеп США объявил о начале эвакуации второстепенных сотрудников посольства в Израиле из-за рисков для безопасности. Об этом сообщает Axios, пишет "Европейская правда".



В пятницу, 27 февраля, Государственный департамент объявил о начале эвакуации второстепенных сотрудников посольства в Израиле и членов их семей.



Посол Майк Хакаби направил коллегам письмо, в котором говорится, что те, кто предпочитает уехать, должны сделать это в пятницу.



В целом же посольство продолжит работу, посол, многие дипломаты и американские сотрудники остаются в Израиле.



Анонс может быть еще одним признаком того, что администрация Трампа приблизилась к решению о вооруженной операции против Ирана совместно с Израилем.



Ранее на этой неделе США эвакуировали второстепенных сотрудников посольства в Ливане: на территории этой страны действует поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла", поэтому в случае войны могут возобновиться боевые действия между "Хезболлой" и Израилем.



Норвегия отозвала часть своих военных в Ираке.



В стратегической речи 26 февраля Трамп сказал, что хотел бы решить спор с Ираном дипломатическим путем.



В то же время СМИ узнали, что адмирал американских Военно-морских сил Брэд Купер, который руководит войсками на Ближнем Востоке как глава Центрального командования США, представил Трампу варианты действий против Ирана.



Непрямые переговоры США и Ирана 26 февраля в Женеве закончились без договоренностей.





