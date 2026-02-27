|
|
|
Мелания Трамп будет председательствовать на заседании Совбеза ООН
27.02.2026 15:44
Первая леди США Мелания Трамп впервые в истории ООН возглавит заседание Совета безопасности в начале марта. Об этом говорится в заявлении миссии ООН в США, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, первая леди США будет председательствовать на заседании Совбеза ООН 2 марта, "чтобы подчеркнуть роль образования в продвижении толерантности и мира в мире".
"Лидерство Трамп станет первым случаем, когда действующая первая леди США будет председательствовать на заседании Совета безопасности, на котором члены будут рассматривать вопросы образования, технологий, мира и безопасности", – говорится в заявлении.
В августе Мелания Трамп написала "письмо мира" Владимиру Путину с призывами относительно вывезенных российской оккупационной администрацией украинских детей. Это письмо главе Кремля перед саммитом на Аляске вручил Дональд Трамп.
После этого первая леди США сказала, что у нее есть "открытый канал общения" с Путиным по возвращению похищенных из Украины детей.
4 декабря первая леди США сказала, что в рамках "гуманитарных усилий" Украины и России домой смогли вернуться семеро похищенных украинских детей.
А 12 февраля 2026 года в Белом доме заявили, что Мелания Трамп в третий раз помогла с возвращением похищенных украинских детей в их семьи.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна