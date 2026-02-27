Никто в Грузии не сможет заглушить правдивое слово - Кобахидзе

27.02.2026 17:53





Премьер-министр Грузии и председатель политсовета партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что реальным мотивом нападения на свободные грузинские СМИ было стремление дать дискредитированной, «ни живой ни мёртвой» оппозиции небольшой шанс сохранить пульс политической жизни. Об этом Кобахидзе заявил на брифинге в центральном офисе партии.



По его словам, Великобритания ввела санкции против двух ведущих грузинских телекомпаний, что является беспрецедентным примером открытой атаки на свободные СМИ. Этот факт, с одной стороны, трагичен, а с другой — комичен, учитывая официальный повод, использованный для введения санкций.



«Для недоброжелателей нашей страны за рубежом эта необходимость по-прежнему остро стоит на повестке дня. Они видят, что с одной стороны стоит «Грузинская мечта», служащая грузинскому народу, которой за последние два года грузинский народ дважды выразил твёрдое доверие, а с другой — радикальная оппозиция, находящаяся на службе внешних сил, иностранная агентура, для которой легитимация со стороны грузинского народа ничего не значит, и которую волнует лишь неспособность выполнить задания своих зарубежных покровителей.



Этих людей наиболее точно описывает слово «безродные», что их реакция на британские санкции ещё раз наглядно продемонстрировала. Уже всем очевидно, и они сами этого не скрывают, что для этих людей не только родина, которая является гораздо более возвышенным и эмоциональным понятием, но даже государство и государственность ничего не значат. На самом деле у них есть единственная мотивация — стоять на коленях и ждать указаний от иностранных покровителей, безусловное выполнение которых является их единственной обязанностью.



Логично, что они ждут спасения только от иностранных покровителей, особенно когда очевидно, что они не просто испытывают трудности, а находятся на грани политического существования. Для этих людей единственным источником легитимации является не поддержка грузинского народа, а поддержка иностранных покровителей. Многовековая история нашей страны убедительно научила нас тому, что каждый обладатель грузинского паспорта, который приходил в эту страну и действовал при поддержке и по указаниям иностранных сил, приносил лишь хаос, разрушение и порабощение», — отметил Кобахидзе.



По его словам, никакие санкции не смогут заставить национального вещателя отказаться от правды и от информирования грузинского общества.



«Никто в Грузии не сможет заглушить правдивое слово, потому что так же, как вода обязательно находит своё русло, так и истина всегда найдёт свой путь. На этом фоне особенно комичной и одновременно трагичной выглядит радостная эйфория, которую люди без родины, без государственного мышления и без ощущения государственности проявили по поводу иностранной атаки на свободу СМИ. Эта реакция — лучшая иллюстрация того, с какой системой ценностей мы имеем дело», — заявил Ираклий Кобахидзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





