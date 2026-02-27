Анна Акопян сообщила о разводе с Николом Пашиняном

Журналистка Анна Акопян заявила о расторжении гражданского брака с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, об этом она сообщила в своем Facebook.



«Как я уже объявляла, мой брак с премьер-министром Николом Пашиняном расторгнут. Сегодня, 25 февраля, я покидаю правительственную резиденцию», — цитирует видеозапись Акопян Sputnik Armenia.



Акопян также не исключила возбуждения против нее уголовного дела. Она сказала: «Такое развитие событий возможно. Посмотрим, что будет».



После этого Пашинян попросил у Акопян прощения. Он написал в своем Telegram-канале: «С уважением отношусь к решению Анны. Последние тридцать лет она была рядом во все трудные времена, моим убежищем и опорой. Не уверен, что был таким же. Возможно, я причинил ей еще больше горечи, за что прошу прощения».



17 февраля журналистка говорила, что ее гражданский брак с Пашиняном завершен. Однако тогда она не уточнила, поженились они или расстались.



Анна Акопян — главный редактор газеты «Айкакан жаманак». Она рассказывала, что познакомилась с Николом Пашиняном в 1990-х годах, когда поступала на факультет журналистики Ереванского государственного университета. В тот момент будущий премьер уже оканчивал ЕГУ.



У них четверо детей. В декабре 2024 года Пашинян говорил, что они «фактически женаты 27 лет, но не женаты». Он отметил, что Акопян подает декларацию как супруга премьер-министра.



В 2018 году журналистка заявляла, что статус первой леди не позволяет ей полноценно заниматься профессиональной деятельностью и свободно высказываться о работе правительства.





