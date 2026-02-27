Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Университет Кутаиси отказался от набора на программы по «астролингвистике» и «астроархеологии»


27.02.2026   15:41


Университет Кутаиси больше не будет принимать студентов на программы по астролингвистике и астроархеологии. Изначально в рамках этих программ вуз планировал принять 20 студентов. По информации Министерства образования, решение об отмене набора университет принял самостоятельно.

Появление программ по астролингвистике и астроархеологии в перечне бакалавриата вызвало резкую критику со стороны образовательных экспертов и преподавателей. По их оценкам, данные направления основаны на псевдонаучных подходах.

Ситуация вызвала особое беспокойство на фоне объявленной правительством реформы, предусматривающей сокращение квот на приём студентов по традиционным академическим программам.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна