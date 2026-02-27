Университет Кутаиси отказался от набора на программы по «астролингвистике» и «астроархеологии»

Университет Кутаиси больше не будет принимать студентов на программы по астролингвистике и астроархеологии. Изначально в рамках этих программ вуз планировал принять 20 студентов. По информации Министерства образования, решение об отмене набора университет принял самостоятельно.



Появление программ по астролингвистике и астроархеологии в перечне бакалавриата вызвало резкую критику со стороны образовательных экспертов и преподавателей. По их оценкам, данные направления основаны на псевдонаучных подходах.



Ситуация вызвала особое беспокойство на фоне объявленной правительством реформы, предусматривающей сокращение квот на приём студентов по традиционным академическим программам.





