Повлияют ли ограничения на трудоустройство иностранцев на рынок недвижимости?

С 1 марта 2026 года в Грузии вступают в силу новые ограничения на трудоустройство иностранцев. Среди ключевых мер – запрет на работу в качестве курьеров, таксистов и гидов для иностранных граждан без постоянного вида на жительство. Эти изменения вызвали вопросы относительно того, как они могут повлиять на рынок аренды недвижимости, где значительная часть спроса формируется за счет мигрантов, работающих в различных секторах страны.



По словам Нино Абсандзе, основателя Georgian Real Estate Agency (GREA), влияние новых правил будет ощущаться преимущественно в бюджетном сегменте жилья. «Если часть мигрантов будет вынуждена покинуть страну, это в первую очередь коснется недорогих квартир, которые они арендуют», – отмечает Абсандзе.



Эксперт поясняет, что речь идет о сегменте с очень низким доходом, где арендаторы не вкладывают значительные средства в жилье. «Часто одна квартира снимается сразу несколькими людьми – иногда до десяти человек. Новые правила, безусловно, окажут влияние, но оно вряд ли будет значительным», – подчеркнула она.



С точки зрения регулирования рынка, трудоустройство нерезидентов является распространенной практикой во многих странах. В Грузии сегодня существует механизм, позволяющий иностранцам получить разрешение на работу после уплаты соответствующего сбора. «Это не уникальная мера, а часть стандартной практики по контролю миграционных процессов и регулированию рынка труда», – добавила Абсандзе.



Курьеры и сотрудники аналогичных сегментов занятости зачастую относятся к уязвимой группе населения с низким доходом. Ограничения на трудоустройство могут привести к частичной утрате рабочей силы в этих сферах, однако рынок недвижимости в целом, по мнению экспертов, останется стабильным, поскольку спрос на более дорогие объекты и квартиры в центральных районах города формируется другими категориями арендаторов.



Таким образом, введенные изменения, скорее всего, окажут локальное и ограниченное влияние на рынок аренды, затрагивая преимущественно недорогие квартиры в городах и пригородах. Для большинства сегментов рынка – особенно премиум-жилья – существенных последствий ожидать не приходится.





