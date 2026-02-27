Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Очевидно, что в отношении Грузии применяются двойные стандарты


27.02.2026   17:45


«В целом, сегодня Европа, в том числе Великобритания, не прекратила торговлю с Российской Федерацией, и в результате этой торговли они весьма щедро пополняют государственный бюджет России, который затем расходуется, в том числе, на войну, ведущуюся в Украине», — заявил премьер-министр Грузии, председатель политсовета партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге в центральном офисе партии.

Премьер-министр отметил, что в вопросе призывов к присоединению к тем же санкциям в отношении Грузии наблюдается иное отношение и интерес, в связи с чем по отношению к Грузии применяются двойные стандарты.

«Когда речь идет о Грузии, мы видим иное отношение, призывы к введению санкций и так далее. Разумеется, это очень грубый двойной стандарт. Естественно, это о многом говорит. На самом деле очевидно, что по отношению к Грузии существует особый интерес, и именно из-за этого особого интереса они атакуют Грузию. Если взять те же санкции, Молдова не вводила санкции против России, при этом не существует ни одного критического заявления — ни одного, даже на уровне одного депутата Европарламента — в адрес Молдовы. В то время как нам посвятили даже резолюцию Европарламента с требованием введения санкций. Есть и ряд других заявлений. И здесь виден двойной стандарт и различный интерес по отношению к Грузии — интерес, которого, например, нет к Молдове. Именно поэтому они атакуют Грузию. Великобритания также отличается подобным двойным стандартом», — заявил Ираклий Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна