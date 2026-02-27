Кобахидзе: Очевидно, что в отношении Грузии применяются двойные стандарты

«В целом, сегодня Европа, в том числе Великобритания, не прекратила торговлю с Российской Федерацией, и в результате этой торговли они весьма щедро пополняют государственный бюджет России, который затем расходуется, в том числе, на войну, ведущуюся в Украине», — заявил премьер-министр Грузии, председатель политсовета партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге в центральном офисе партии.



Премьер-министр отметил, что в вопросе призывов к присоединению к тем же санкциям в отношении Грузии наблюдается иное отношение и интерес, в связи с чем по отношению к Грузии применяются двойные стандарты.



«Когда речь идет о Грузии, мы видим иное отношение, призывы к введению санкций и так далее. Разумеется, это очень грубый двойной стандарт. Естественно, это о многом говорит. На самом деле очевидно, что по отношению к Грузии существует особый интерес, и именно из-за этого особого интереса они атакуют Грузию. Если взять те же санкции, Молдова не вводила санкции против России, при этом не существует ни одного критического заявления — ни одного, даже на уровне одного депутата Европарламента — в адрес Молдовы. В то время как нам посвятили даже резолюцию Европарламента с требованием введения санкций. Есть и ряд других заявлений. И здесь виден двойной стандарт и различный интерес по отношению к Грузии — интерес, которого, например, нет к Молдове. Именно поэтому они атакуют Грузию. Великобритания также отличается подобным двойным стандартом», — заявил Ираклий Кобахидзе.







