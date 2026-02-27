Кобахидзе назвал беспрецедентной атакой санкции против пропагандистских каналов «Мечты»

Премьер-министр Грузии и председатель политсовета партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге в центральном офисе партии, что «Великобритания ввела санкции против двух ведущих грузинских телекомпаний, что является беспрецедентным примером открытой атаки на свободные СМИ». По его словам, этот факт, с одной стороны, трагичен, а с другой — комичен, исходя из официального повода, использованного для введения санкций.



Кобахидзе отметил, что реальным мотивом атаки на свободные грузинские СМИ было стремление дать дискредитированной, «ни живой ни мёртвой» оппозиции небольшой шанс сохранить пульс политической жизни.



«Для недоброжелателей нашей страны за рубежом эта необходимость по-прежнему остро стоит на повестке дня. Они видят, что с одной стороны стоит «Грузинская мечта», служащая грузинскому народу, которой за последние два года грузинский народ дважды выразил твёрдое доверие, а с другой — радикальная оппозиция, находящаяся на службе внешних сил, иностранная агентура, для которой легитимация со стороны грузинского народа ничего не значит и которую волнует лишь неспособность выполнить поручения зарубежных покровителей.



Этих людей наиболее точно описывает слово «безродные», что их реакция на британские санкции ещё раз наглядно продемонстрировала. Уже всем очевидно, и они сами этого не скрывают, что для этих людей не только родина, которая является гораздо более возвышенным и эмоциональным понятием, но даже государство и государственность ничего не значат. У них есть единственная мотивация — стоять на коленях и ждать указаний от иностранных покровителей, безусловное выполнение которых является их единственной обязанностью.



Логично, что они ждут помощи только от иностранных покровителей, особенно когда очевидно, что они находятся на грани политического существования. Для них единственным источником легитимации является не поддержка грузинского народа, а поддержка зарубежных кураторов. Многовековая история нашей страны научила нас, что каждый обладатель грузинского паспорта, который приходил к власти при поддержке иностранных сил и действовал по их указаниям, приносил лишь хаос, разрушение и порабощение.



Разумеется, никакие санкции не смогут заставить национального вещателя отказаться от правды и информирования грузинского общества. Никто в Грузии не сможет заглушить правдивое слово, потому что так же, как вода находит своё русло, истина всегда найдёт свой путь. На этом фоне особенно комичной и трагичной выглядит радость людей без родины, без государственного мышления и чувства государственности по поводу иностранной атаки на свободу СМИ. Эта реакция — лучшая иллюстрация их системы ценностей.



Общество увидело, что как только радикальная оппозиция получила разовую поддержку со стороны иностранных покровителей в виде санкций против «Имеди» и «Пост ТВ», они единым «месседж-боксом» начали утверждать абсурд о том, будто власть и свободные грузинские СМИ находятся на грани краха. Это ещё одна иллюстрация и одновременно трагедия этих людей — они считают, что судьбу Грузии должен решать не грузинский народ, а внешняя сила, поскольку у них нулевые шансы получить поддержку населения страны.



Под внешней силой, конечно, подразумевается та сила, которая даёт указания местной агентуре и одновременно убеждает её, что при безусловном выполнении этих указаний поможет прийти к власти — но работать придётся не на Грузию, а на их интересы. Назовём ли мы эти силы «Дип стэйтом», глобальной партией войны или олигархическими семьями — факт в том, что именно такая неформальная сила укоренилась в европейской бюрократии.



Интересно, что один из иностранных агентов на фоне британских санкций призвал других радикалов к объединению и предложению этого объединения Западу, более конкретно — США, как политической альтернативы «Грузинской мечте». Он добавил, что к этой коалиции обязательно присоединится партия «Лело» со своими лидерами, поскольку ей будет трудно дистанцироваться от происходящих процессов. Это заявление интересно на фоне того, что действующая администрация США открыто заявила о внешнеполитическом курсе невмешательства во внутренние дела других стран.



По приказу президента Трампа были демонстративно закрыты фонды, финансировавшие революции, в том числе USAID и NED, причём с открытым разоблачением их скрытого вмешательства в политическую жизнь других государств, организации революций и насильственной смены правительств вопреки воле народа. После победы новой администрации на выборах не проходит и недели, чтобы политические лидеры, включая Вэнса, Рубио, Габбард и других высокопоставленных лиц, не подчёркивали, что США больше не намерены вмешиваться в политические процессы других стран.



Поскольку нам хорошо известно, что так называемая оппозиционная агентура прекрасно знает, кто является её покровителем за пределами страны, тот факт, что объединённая на 99% агентурная оппозиция вновь предлагает свои «услуги» США, несмотря на заявленную политику невмешательства, вызывает у нас дополнительные вопросы.



Недавние события, включая британские санкции, вновь убедили нас в том, что европейской бюрократии будет крайне трудно освободиться от неформального влияния в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе. Что касается США, мы сохраняем надежду, что объявленная Дональдом Трампом борьба против т.н Дип стэйта завершится его победой. Лучшим подтверждением этого станет изменение отношения американской администрации к Грузии.



На фоне ценностной близости сегодняшняя дистанцированная позиция США по отношению к Грузии выглядит нелогичной и вызывает множество вопросов. Изменение подхода подтвердит, что борьба против «Дип стэйта» — не показательное явление и не попытка ребрендинга неформальных сил, а искренняя и реальная политика. Мы сохраняем оптимистические ожидания. В ближайшем будущем всё прояснится.



В заключение ещё раз подчеркну, что события последних дней лучше всего показали, какая сила обладает легитимностью грузинского народа и кто стремится к власти лишь для того, чтобы служить порочным интересам иностранных покровителей», — заявил Ираклий Кобахидзе.







