В январе были возбуждены уголовные дела в отношении 2029 человек

27.02.2026 18:01





В январе 2026 года уголовное преследование было начато в отношении 2 029 человек, из них 104 лица совершили преступление до истечения испытательного срока.



Информацию распространяет Национальная служба статистики Грузии.



По данным ведомства, в январе текущего года наибольшее число случаев начала уголовного преследования — 667 — зафиксировано в Тбилиси, в Аджарии — 263, а в оккупированном регионе Абхазии — 21 случай.



В январе 2026 года показатели начала уголовного преследования по отдельным статьям УК распределились следующим образом:



• кража — 280 случаев;

• угроза — 253;

• домашнее насилие — 182;

• насилие — 189;

• изнасилование — 6 случаев;

• развратные действия — 3 случая;

• мошенничество — 70;

• незаконное приобретение или хранение наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества — 536 случаев;

• незаконный посев, выращивание или культивирование растения, содержащего наркотическое средство — 8;

• изготовление поддельных документов — 105 случаев.





