В январе были возбуждены уголовные дела в отношении 2029 человек
27.02.2026 18:01
В январе 2026 года уголовное преследование было начато в отношении 2 029 человек, из них 104 лица совершили преступление до истечения испытательного срока.
Информацию распространяет Национальная служба статистики Грузии.
По данным ведомства, в январе текущего года наибольшее число случаев начала уголовного преследования — 667 — зафиксировано в Тбилиси, в Аджарии — 263, а в оккупированном регионе Абхазии — 21 случай.
В январе 2026 года показатели начала уголовного преследования по отдельным статьям УК распределились следующим образом:
• кража — 280 случаев;
• угроза — 253;
• домашнее насилие — 182;
• насилие — 189;
• изнасилование — 6 случаев;
• развратные действия — 3 случая;
• мошенничество — 70;
• незаконное приобретение или хранение наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества — 536 случаев;
• незаконный посев, выращивание или культивирование растения, содержащего наркотическое средство — 8;
• изготовление поддельных документов — 105 случаев.
