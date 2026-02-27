Пять суток ареста за комментарий в фейсбуке дали грузинскому политику

Соответствующее решение было принято Тбилисским городским судом вчера, 26 февраля.



Судья Торнике Кокчиани постановил, что один из лидеров Лейбористской партии Лаша Чхартишвили своим комментарием в соцсети оскорбил судью Давида Макарадзе. Чхартишвили взяли под стражу прямо в зале суда, сообщает Netgazeti. Он проведет под административным арестом пять суток.



Поводом стал комментарий под цитатой Макарадзе. В ходе заседания по делу протестующих, обвиняемых в перекрытии тротуара (за что по новым поправкам в КоАП также предусмотрен арест), судья спросил: «Разве местом для собрания обязательно должен быть тротуар?».



Чхартишвили ответил на это в соцсетях: «А что должно быть, обязательно похороны этого сукина сына?».





