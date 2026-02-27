Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Пять суток ареста за комментарий в фейсбуке дали грузинскому политику


27.02.2026   16:05


Соответствующее решение было принято Тбилисским городским судом вчера, 26 февраля.

Судья Торнике Кокчиани постановил, что один из лидеров Лейбористской партии Лаша Чхартишвили своим комментарием в соцсети оскорбил судью Давида Макарадзе. Чхартишвили взяли под стражу прямо в зале суда, сообщает Netgazeti. Он проведет под административным арестом пять суток.

Поводом стал комментарий под цитатой Макарадзе. В ходе заседания по делу протестующих, обвиняемых в перекрытии тротуара (за что по новым поправкам в КоАП также предусмотрен арест), судья спросил: «Разве местом для собрания обязательно должен быть тротуар?».

Чхартишвили ответил на это в соцсетях: «А что должно быть, обязательно похороны этого сукина сына?».


