Пять суток ареста за комментарий в фейсбуке дали грузинскому политику
27.02.2026 16:05
Соответствующее решение было принято Тбилисским городским судом вчера, 26 февраля.
Судья Торнике Кокчиани постановил, что один из лидеров Лейбористской партии Лаша Чхартишвили своим комментарием в соцсети оскорбил судью Давида Макарадзе. Чхартишвили взяли под стражу прямо в зале суда, сообщает Netgazeti. Он проведет под административным арестом пять суток.
Поводом стал комментарий под цитатой Макарадзе. В ходе заседания по делу протестующих, обвиняемых в перекрытии тротуара (за что по новым поправкам в КоАП также предусмотрен арест), судья спросил: «Разве местом для собрания обязательно должен быть тротуар?».
Чхартишвили ответил на это в соцсетях: «А что должно быть, обязательно похороны этого сукина сына?».
