Грузинский актер сыграет в фильме Энтони Маккартена

27.02.2026 21:29





Мераб Нинидзе примет участие в проекте новозеландского сценариста и режиссера, который четырежды номинировался на «Оскар».



Его будущая картина пока не имеет названия, но она затронет одну из важнейших тем современной истории — Потсдамскую конференцию и встречу лидеров «Большой тройки»: Гарри Трумэна, Уинстона Черчилля и Иосифа Сталина.



Именно роль последнего исполнит Нинидзе, имеющий богатый опыт работы в голливудских и европейских проектах. Компанию ему составят Гай Пирс и Джаред Харрис.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





