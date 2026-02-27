Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинский актер сыграет в фильме Энтони Маккартена


27.02.2026   21:29


Мераб Нинидзе примет участие в проекте новозеландского сценариста и режиссера, который четырежды номинировался на «Оскар».

Его будущая картина пока не имеет названия, но она затронет одну из важнейших тем современной истории — Потсдамскую конференцию и встречу лидеров «Большой тройки»: Гарри Трумэна, Уинстона Черчилля и Иосифа Сталина.

Именно роль последнего исполнит Нинидзе, имеющий богатый опыт работы в голливудских и европейских проектах. Компанию ему составят Гай Пирс и Джаред Харрис.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна