Телекомпания «Имеди» распространила заявление

27.02.2026 21:58





По заявлению телекомпании «Имеди», информация о том, что сайт «Имеди» был переведён на российский сервер и домен, не соответствует действительности.



Как говорится в заявлении компании, цифровая инфраструктура телекомпании, базы данных и регистратор домена остаются в Грузии.



«Мы хотим отреагировать на очередную ложь, распространённую пропагандистскими СМИ и представителями радикальной оппозиции, будто сайт телекомпании «Имеди» перешёл на российский сервер и домен. На самом деле домен и сервер никуда не переносились: цифровая инфраструктура телекомпании «Имеди», базы данных и регистратор домена остаются именно там, где и были до этого — в Грузии.



Что касается DDOS GUARD, юридическим владельцем и управляющей компанией является IQWeb FZ-LLC, зарегистрированная в Объединённых Арабских Эмиратах (в Дубае, в частности в технологическом хабе Dubai Internet City). Компания работает на глобальном уровне. Её инфраструктурные узлы и фильтрующие серверы размещены во многих странах Европы, Азии и Америки.



По аналогичной модели работают мировые лидеры отрасли — Cloudflare, Akamai Technologies и другие, что является золотым стандартом современной интернет-безопасности. Компания обслуживает международных клиентов по всему миру, обеспечивая отражение мощных кибератак.



Для обеспечения бесперебойной работы цифровых платформ телекомпании «Имеди»» и их кибербезопасности используется многоуровневая система защиты от атак. Сервер, размещённый в Центральной Америке (Белиз), выполняет функцию безопасного шлюза, фильтруя пользовательский трафик и перенаправляя его в защищённом режиме к основным ресурсам. Непосредственно серверная инфраструктура и базы данных размещены в Грузии, что обеспечивает стабильное и быстрое предоставление услуг», — говорится в заявлении телекомпании «Имеди».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





