Европарламентарий: санкции против Imedi и PosTV создают важный прецедент в борьбе с манипулированием информацией
27.02.2026 22:08
Европарламентарий Кшиштоф Брейза призывает Еврокомиссию оценить и проанализировать угрозу, которую пропаганда Кремля несет в стране со статусом кандидата в ЕС. Польский евродепутат заявляет, что вопрос выходит за рамки внутренней медиа-среды одной страны и напрямую связан с надежностью процесса расширения ЕС.
«Решение Великобритании о санкциях против телеканалов Imedi и PosTV создает важный прецедент в борьбе с манипулированием информацией и вмешательством за пределами России. Грузия является страной-кандидатом в ЕС, соответственно, на Союз ложится особая ответственность за защиту устойчивости к внешнему вмешательству и обеспечение соответствия ценностям Европейского союза, а также целям общей внешней политики и политики безопасности.
Систематическое распространение пророссийских нарративов в стране-кандидате напрямую влияет на надежность процесса расширения. В этом контексте:
Оценивает ли Европейская комиссия совместно со Службой внешних действий ЕС основания и доказательства решения Великобритании, чтобы определить, можно ли рассматривать подобные списки в рамках ограничительных мер ЕС?
Какими инструментами готова воспользоваться Комиссия, когда медиа стран-кандидатов способствует вмешательству России?
Как Комиссия намерена обеспечить соответствие общей внешней и безопасности политике в таком случае?
