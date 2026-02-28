Еврокомиссия представит проект новых правил процесса расширения ЕС

Еврокомиссия представит проект новых правил процесса расширения ЕС через несколько месяцев, - заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью украинским СМИ.



По ее словам, сейчас они на завершающей стадии разработки возможных сценариев.



«Пока мы в дискуссиях. Ведь речь идет о будущем Европы», - сказала Марта Кос.



Она также коснулась процесса принятия решений Евросоюзом.



«Это бывает сложно – договориться о единодушии всех 27 членов ЕС – в тех вопросах, где нужен консенсус. Поэтому стоит обсудить, как мы будем голосовать после вступления новых членов»,- подчеркнула Кос.



По ее словам, Украина и Молдова вместе начинали свой путь к членству в ЕС и их разделение в этом процессе не ожидается, хотя это зависит от темпов реформ.



«Лично я считаю, что среди кандидатов есть четыре лидера – это Черногория, Албания, Украина и Молдова. Эти страны и должны оставаться вместе на пути к членству. Однако посмотрим, как Украина будет внедрять реформы. Вы же знаете, вступление в ЕС это процесс, основанный на заслугах», - заявила еврокомиссар.





