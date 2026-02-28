Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Британские санкции были направлены на срыв дебатов


28.02.2026   11:36


«Несмотря на то, что с момента возобновления дебатов на грузинском телевидении прошло меньше месяца, мы уже можем с уверенностью сказать, что наша инициатива по открытию дискуссии была необходима и уже достигла значительного успеха», – написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в социальной сети.

По его мнению, тот факт, что британские санкции против двух грузинских телеканалов были направлены на срыв дебатов, ясно подтверждают общий «месседж-бокс» и многочисленные заявления местных иностранных агентов.

«Естественно, такой исход встревожил местную иностранную агентуру и их иностранных партнеров. Их тревогу подтверждает и тот факт, что подавляющее большинство радикалов истерически избегают дискуссий. На этом фоне удивительно, что они снова попытаются искусственно остановить процесс, который в конечном итоге должен привести общество к большей консолидации и лучшей информированности. В этом контексте следует также рассмотреть британские санкции против двух ведущих грузинских телерадиокомпаний», — заявляет Ираклий Кобахидзе.


