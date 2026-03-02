Гордуладзе: Коллективное «Национальное движение» и агентура никогда не придут к власти в Грузии

«Михаил Саакашвили является одним из наглядных примеров коллективной агентуры. Если бы этим людям дали возможность, они тем, кто не разделяет их вредную политику, выстрелили бы 84 пули в затылок и устроили бы газовые камеры», — заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.



По его словам, это проявление их фашистской и большевистской политики.



«Эти люди выселили бы нас из нашей страны. Это выражение их фашистской и большевистской политики. Для них иное мнение неприемлемо и должно быть пресечено в корне. Именно поэтому коллективное »Национальное движение» и агентура никогда не придут к власти в Грузии. Сейчас палач сидит в пенитенциарном учреждении и отбывает наказание в соответствии с решением справедливого суда», — заявил Гордуладзе.







