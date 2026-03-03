|
Иран закрывает Ормузский пролив - Reuters
03.03.2026 17:34
Иран закрыл Ормузский пролив. По заявлению иранских властей, любой танкер, который попытается пересечь пролив, будет открыт огонь.
СМИ сообщают, что в Тегеране также не исключают использование мин в проливе, что представляет серьёзную опасность для судоходства.
По оценкам разведки США, у Ирана имеется до 6 000 различных мин.
В настоящее время около 150 танкеров застряли вблизи Ормузского пролива, четыре из них получили повреждения, а страховые компании отказались компенсировать риски.
Закрытие Ормузского пролива отражается на ценах на нефть и природный газ. С начала конфликта цены на нефть уже выросли на 10%, цена барреля нефти марки Brent колеблется в районе 80 долларов. Из-за перебоев в цепочках поставок ожидается дальнейший рост цен.
Следует отметить, что Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы и именно через него транспортируется нефть, добытая не только Ираном, но и Ираком, Кувейтом, Катаром, ОАЭ и Саудовской Аравией, что составляет примерно 20% мировой потребляемой нефти. Основные страны-импортеры — Китай, Япония и Южная Корея. Также через Ормузский пролив осуществляется транспортировка сжиженного газа из крупнейшего экспортёра в мире — Катара, на долю которого приходится 20–25% экспорта.
