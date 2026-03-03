В Грузии объявляется мораторий на разведение некоторых пород собак

03.03.2026 17:26





В целях управления гиперпопуляцией вводится мораторий на разведение нескольких пород собак. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Ираклием Кобахидзе.



Согласно документу, мораторий объявляется в отношении собак с повышенным риском, таких как: американский питбультерьер; фила бразилейро; стаффордширский терьер; аргентинский дог; тоса-ину; кане-корсо и стаффордширский бультерьер; также собак других пород, в частности: хаски, маламут и лайка.



«На основании подпункта «а» пункта 2 статьи 23 закона Грузии «О домашних животных», в течение трех лет после вступления в силу этого постановления, на территории страны объявить мораторий на разведение собак, с целью управления гиперпопуляцией собак потенциально повышенного риска, а также других пород собак…



В течение периода действия моратория контроль за ним будут осуществлять Национальное агентство продовольствия и уполномоченные органы муниципалитетов», - говорится в документе.



Постановление вступит в силу 1 июля 2026 года.





