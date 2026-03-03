Платформа Совета Европы: положение СМИ в Грузии ухудшилось из-за репрессивных законов

Платформа Совета Европы по безопасности журналистов опубликовала ежегодный отчет о свободе СМИ в странах Европы за 2025 год, отмечая, что ситуация в Грузии ухудшилась чрезвычайными темпами по сравнению с 2024 годом — платформа получила 32 сообщения в связи с этим, что на 78% больше, чем в прошлом году.



Эти информативные сообщения отражают более широкое нарушение свободы прессы, «вызванное институциональными репрессиями, политизацией правоохранительных органов, захватом государственных учреждений и общественных СМИ, а также подрывом эффективных механизмов контроля и поддержания баланса».



В документе говорится о нахождении под стражей уже более чем 200 дней Мзии Амаглобели, основательницы Batumelebi и Netgazeti, отмечается, что после ее ареста эти медиа-организации столкнулись с «кампаниями клеветы, унижающим достоинство обращением и экономическим возмездием».



Серьезной проблемой названы и произвольные задержания — приводится в пример арест в ноябре прошлого года журналистки Mediachecker Нинии Какабадзе, которую обвинили в «блокировании дороги» после освещения митинга.



«Ранее, в октябре, полиция также задержала журналиста СМИ Publica Мамуку Мгалоблишвили по аналогичным административным обвинениям», — говорится в документе.



В докладе говорится, что парламент Грузии, несмотря на национальную и международную реакцию, принял несколько репрессивных законопроектов, среди которых новая редакция закона об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния»), а именно закон «О регистрации иностранных агентов», который предусматривает штраф в размере до 25 000 лари и тюремное заключение сроком до 5 лет.



Также, отмечают эксперты, приняты поправки к закону «О грантах» (12 июня 2025 года), которые обязывают иностранных доноров получать предварительное одобрение правительства Грузии перед предоставлением грантов.



Также — поправки к закону «О вещании», вступившие в силу в июне 2025 года, расширяют полномочия органа регулирования СМИ, Национальной комиссии по коммуникациям Грузии (GNCC), по регулированию точности фактов, справедливости и конфиденциальности, которые ранее контролировались посредством саморегулирования.



«Согласно поправкам, GNCC разрешается налагать штрафы в размере до 3% от годового дохода вещателя за нарушение новых правил или отзывать его лицензию», — говорится в документе.



В отчете читаем, что, используя новые поправки к закону о телерадиовещании, правительство уже подало жалобы в GNCC на оппозиционные телекомпании Formula TV и TV Pirveli.





Платформа отмечает, что в июне прошлого года парламент принял и поправки к закону Грузии «О свободе слова и самовыражения», которые «ослабили существующие меры защиты и усилили ответственность за диффамацию и оскорбление».



В том же месяце парламент внес на рассмотрение проект поправок к органическому закону «О судах общей юрисдикции», который существенно ограничит возможности журналистов вести репортажи из зданий судов, запретив фото-, видео- и аудиозапись или трансляцию в зданиях судов, залах судебных заседаний и прилегающих территориях.



«По решению суда, банковские счета нескольких НПО, в том числе групп по защите свободы прессы, были заморожены. Мишенями также стали медиа-организации, в том числе онлайн-медиа Project 64, организация, которая управляет Mtis Ambebi, и медиа-центр по исследованию организованной преступности, который управляет информационным агентством iFact, занимающимся расследованиями», — отмечается в отчете.



Подчеркивается обеспокоенность по поводу редакционной независимости Общественного вещателя Грузии (ОВГ/»Первый канал Грузии»).



«Как указано в сообщении о политике расширения ЕС от 2025 года, «Общественному вещателю» не хватает независимости, он проводит предвзятую редакционную политику и способствует распространению антиевропейской риторики», — читаем в документе



Руководство общественного вещателя уволило журналистов Васила Иванова-Чиковани и Нино Зауташвили после того, как они публично выразили обеспокоенность политическим вмешательством в деятельность ОВГ, впоследствии было отменено и ток-шоу Зауташвили, а далее были уволены еще несколько журналистов.



«Эти увольнения, изменения в программах, ограничительные редакционные практики и события, влияющие на финансирование и управление, подчеркивают обеспокоенность по поводу уязвимости общественного вещателя перед политическим влиянием», — отмечается в отчете.



В документе говорится, что Грузия продолжает отказывать во въезде иностранным журналистам, «в том числе британскому журналисту-фрилансеру Уиллу Нилу, французскому фотожурналисту-фрилансеру Жерому Шобо, итальянскому журналисту Джакомо Ферраре и швейцарскому фотожурналисту Грегору Зомеру».



«Десятки журналистов продолжали подвергаться физическим нападениям со стороны правоохранительных органов. Их неоднократно штрафовали, препятствовали их деятельности, лишали оборудования. Безнаказанность за преступления против журналистов оставалась широко распространенной, расследования часто были неадекватными, а виновные, особенно сотрудники правоохранительных органов, оставались без ответственности.



Несмотря на беспрецедентные репрессии против СМИ в Грузии, независимые журналисты проявляют отличное сопротивление и продолжают готовить репортажи.



Но в отсутствие эффективных сдержек и противовесов, механизмов правовой защиты и независимых институтов существует риск того, что журналистика в стране станет неустойчивой без немедленной международной поддержки и давления», — пишут эксперты Платформы Совета Европы по безопасности журналистов.





