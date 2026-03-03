Осужденного в Грузии россиянина на четыре дня перевели в камеру с антисанитарными условиями

Осужденного в Грузии россиянина Артема Грибуль на четыре дня перевели в камеру с антисанитарными условиями. Причина, по словам адвоката, — в жалобе на одного из сотрудников тюрьмы



О положении Артема Грибуль в тюрьме в Глдани 2 марта в фейсбуке сообщила его адвокат Дарья Самодурова. По ее словам, несколько дней россиянин провел в «карцере».



Инцидент с сотрудником тюрьмы. Адвокат рассказала, что перемещению Артема Грибуль предшествовал инцидент с сотрудником тюрьмы по имени Махо. 23 февраля Дарья Самодурова написала в фейсбуке, что Махо оскорблял Артема Грибуль, а также грозил «сшить» новое дело из-за того, что россиянин отказался собирать свои вещи и выходить из камеры.



Перевод. 26 февраля Махо отвел Грибуль и еще одного осужденного россиянина Антона Чечина в узкое помещение, где, как рассказал адвокату Артем, было невозможно развести руки.



«В камере бегали тараканы, стены и пол были грязные, лампа мигала. Антон и Артем сказали, что не смогут оставаться в этой камере и потребовали перевода в другую или возвращения в свою», — написала Самодурова.



После этого россиян отвели в «карантин», где также были антисанитарные условия. 27 февраля Антона перевели в другую камеру, а Артема оставили в «карантине». Россиянин несколько раз требовал перевода, после чего его отправили в «карцер»:



«В карцере, вместе с тараканами, росли даже грибы, матрас был испачкан непонятными пятнами, в том числе, красными (предположительно кровью). Нормального одеяла не было. Артему не дали одежду и ему пришлось находиться в футболке с короткими рукавами. Он замерз. Не дали гигиенические средства. Туалет и водопроводный кран были установлены рядом. Артему было противно пить оттуда воду. О приеме пищи и говорить излишне. Даже в хлебе сидели тараканы,и Артем не смог ничего съесть».



Реакция директора тюрьмы. Адвокат обратилась к руководителю тюрьмы Глдани с вопросом, почему россиян перевели из их камеры: «Он ответил, что так посчитал нужным, а на всё остальное сказал, обращаться и он даст посменный ответ. Пообещал поселить Артема в хорошую камеру».



К 3 марта Артема Грибуль перевели в «хорошую камеру», сообщила Дарья Самодурова.



Подробнее о деле против россиянина в материале Paper Kartuli — ««Нет ни одного нейтрального доказательства, которое бы подтверждало нашу вину». Последнее слово Артема Грибуль, осужденного на 8,5 года в Грузии».





