Гражданин РФ выращивал каннабис в Грузии

03.03.2026





По информации МВД Грузии, сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Российской Федерации 2000 года рождения (инициалы Н.К.) по обвинению в незаконном посеве, выращивании и культивировании растения, содержащего наркотическое вещество.



По данным следствия, обвиняемый оборудовал в арендуемом жилом помещении специальную теплицу, где выращивал каннабис. В ходе следственных действий в качестве вещественных доказательств было изъято 11 кустов растения каннабис.



Расследование ведётся по части первой статьи 265 прима Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за незаконный посев и культивирование наркосодержащих растений. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.





