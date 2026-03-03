Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Гражданин РФ выращивал каннабис в Грузии


03.03.2026   19:29


По информации МВД Грузии, сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Российской Федерации 2000 года рождения (инициалы Н.К.) по обвинению в незаконном посеве, выращивании и культивировании растения, содержащего наркотическое вещество.

По данным следствия, обвиняемый оборудовал в арендуемом жилом помещении специальную теплицу, где выращивал каннабис. В ходе следственных действий в качестве вещественных доказательств было изъято 11 кустов растения каннабис.

Расследование ведётся по части первой статьи 265 прима Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за незаконный посев и культивирование наркосодержащих растений. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.


