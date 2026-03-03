122 гражданина Грузии уже вылетели из Омана на Родину на частных самолетах

03.03.2026 20:04





Бизнесмен, основатель компании «Арки» Илья Цулая заявил, что граждане Грузии, которые из-за ситуации на Ближнем Востоке не могли вылететь, уже направляются в Грузию частным рейсом. Об этом Цулая написал в социальной сети.



«К нам присоединились ещё более 60 граждан Грузии, и теперь 122 пассажира направляются в Грузию! Хочу поблагодарить моих друзей-бизнесменов — Лашу Квачадзе, Левана Пхакадзе, Каху Девадзе, Каху Кобайванова, Бачо Сабанадзе, Левана Кобиашвили, Александра Амисулашвили и Уту Мазиашвили, вместе с которыми мы заказали частный рейс и возвращаемся на нашу любимую родину.



Также хочу поблагодарить министра экономики Мариам Квривишвили за оказанную помощь, без которой мы не смогли бы принять частный самолёт в Омане.



Мир Грузии, мир региону и мир всем гражданам Грузии, которые застряли в этом регионе! Желаю всем скорейшего и благополучного возвращения в Грузию», — написал Илья Цулая.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





