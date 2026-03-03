|
|
|
122 гражданина Грузии уже вылетели из Омана на Родину на частных самолетах
03.03.2026 20:04
Бизнесмен, основатель компании «Арки» Илья Цулая заявил, что граждане Грузии, которые из-за ситуации на Ближнем Востоке не могли вылететь, уже направляются в Грузию частным рейсом. Об этом Цулая написал в социальной сети.
«К нам присоединились ещё более 60 граждан Грузии, и теперь 122 пассажира направляются в Грузию! Хочу поблагодарить моих друзей-бизнесменов — Лашу Квачадзе, Левана Пхакадзе, Каху Девадзе, Каху Кобайванова, Бачо Сабанадзе, Левана Кобиашвили, Александра Амисулашвили и Уту Мазиашвили, вместе с которыми мы заказали частный рейс и возвращаемся на нашу любимую родину.
Также хочу поблагодарить министра экономики Мариам Квривишвили за оказанную помощь, без которой мы не смогли бы принять частный самолёт в Омане.
Мир Грузии, мир региону и мир всем гражданам Грузии, которые застряли в этом регионе! Желаю всем скорейшего и благополучного возвращения в Грузию», — написал Илья Цулая.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна