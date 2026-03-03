Проживающие в Грузии иранцы анонсировали акции у посольства США

03.03.2026 19:26





Проживающие в Грузии иранцы анонсировали проведение акции в Тбилиси у Посольства США.



Сообщается, что мероприятие состоится завтра, 4 марта, в 18:00.



Цель акции — выразить благодарность американскому народу за поддержку и солидарность с иранским народом в сложный для него период.



Организаторы приглашают присоединиться всех жителей Грузии, для кого важны свобода слова, фундаментальные права человека и борьба против репрессивных режимов. По их словам, поддержка международного сообщества имеет особое значение, поскольку борьба за свободу не имеет границ







