Проживающие в Грузии иранцы анонсировали акции у посольства США


03.03.2026   19:26


Проживающие в Грузии иранцы анонсировали проведение акции в Тбилиси у Посольства США.

Сообщается, что мероприятие состоится завтра, 4 марта, в 18:00.

Цель акции — выразить благодарность американскому народу за поддержку и солидарность с иранским народом в сложный для него период.

Организаторы приглашают присоединиться всех жителей Грузии, для кого важны свобода слова, фундаментальные права человека и борьба против репрессивных режимов. По их словам, поддержка международного сообщества имеет особое значение, поскольку борьба за свободу не имеет границ


