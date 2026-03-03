В Греции задержан гражданин Грузии, подозреваемый в шпионаже на военно-морской базе США на Крите

03.03.2026 13:38





В Греции задержан 36-летний гражданин Грузии, которого подозревают в шпионской деятельности на военно-морской базе США на острове Крит, - сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции и разведке.



Reuters поясняет, что данная база является стратегическим объектом США в Средиземном море. В заливе Суда расположены военные объекты Греции, США и НАТО. Недавно базу для пополнения запасов перед отправкой на Ближний Восток посетил американский авианосец «Джеральд Форд».



Мужчина был задержан в аэропорту Афин на основании информации, предоставленной службой разведки страны.



Как сообщили официальные лица, власти Греции начали расследование по этому делу. По их информации, изучаются цифровые доказательства.



Источник, являющийся сотрудником греческой разведки, сообщил, что в телефоне подозреваемого были обнаружены фото американского авианосца, и власти изучают потенциальные связи через мобильное приложение с находящимся в Иране лицом.



Мужчина прибыл в Грецию из Германии 3 февраля и в прошлом месяце проживал в отеле недалеко от базы Суда. По данным источников, он пока не делал заявления касательно обвинения.



В июне греческая полиция задержала по обвинению в шпионаже еще одно лицо, гражданина Азербайджана, который также несколько дней проживал недалеко от военно-морской и военно-воздушной базы на западном Крите. Меры безопасности на базе были усилены после того, как Израиль и США в субботу нанесли удары по Ирану. Власти расследуют, связаны ли эти два случая между собой.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





