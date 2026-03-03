|
|
|
Ботанический сад в Тбилиси временно закрыт для посетителей
03.03.2026 13:45
Сад закрыт 3 и 4 марта. Причина — устранение последствий непогоды. Как сообщили в администрации, снегопад, прошедший в последние дни февраля, стал одним из самых разрушительных за всю историю сада.
Из-за плотного снежного покрова пострадали растения. Сейчас мобилизованы все профильные специалисты и службы: они оценивают ущерб, проводят необходимые работы и разрабатывают план восстановления поврежденных участков.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна