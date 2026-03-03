Ботанический сад в Тбилиси временно закрыт для посетителей

03.03.2026 13:45





Сад закрыт 3 и 4 марта. Причина — устранение последствий непогоды. Как сообщили в администрации, снегопад, прошедший в последние дни февраля, стал одним из самых разрушительных за всю историю сада.



Из-за плотного снежного покрова пострадали растения. Сейчас мобилизованы все профильные специалисты и службы: они оценивают ущерб, проводят необходимые работы и разрабатывают план восстановления поврежденных участков.





