Демна Гвасалия представил свою первую коллекцию в Gucci

03.03.2026 15:09





Показ прошёл на прошлой неделе в Милане. На подиум вышли модели в достаточно базовых вещах: футболки, лосины, джинсы и куртки.



Постепенно наряды становились всё более сложными, детализированными и насыщенными: в конце показа каждый образ был полностью расшит бисером, стразами и пайетками.



Сам Гвасалия обещал делать образы более практичными и повседневными. Вероятно, часть показа отвечала именно этому.



Демна родился в Сухуми в 1981 году, но в 1993-м его семья была вынуждена бежать в Тбилиси из-за войны в Абхазии. В 2001 семья будущего дизайнера перебралась в Дюссельдорф. Уже в 2014 он вместе с братом Гурамом основал бренд Vetements, за свою карьеру Демна успел поработать в Maison Margiela, Louis Vuitton и Balenciaga.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





