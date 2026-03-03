Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Демна Гвасалия представил свою первую коллекцию в Gucci


03.03.2026   15:09


Показ прошёл на прошлой неделе в Милане. На подиум вышли модели в достаточно базовых вещах: футболки, лосины, джинсы и куртки.

Постепенно наряды становились всё более сложными, детализированными и насыщенными: в конце показа каждый образ был полностью расшит бисером, стразами и пайетками.

Сам Гвасалия обещал делать образы более практичными и повседневными. Вероятно, часть показа отвечала именно этому.

Демна родился в Сухуми в 1981 году, но в 1993-м его семья была вынуждена бежать в Тбилиси из-за войны в Абхазии. В 2001 семья будущего дизайнера перебралась в Дюссельдорф. Уже в 2014 он вместе с братом Гурамом основал бренд Vetements, за свою карьеру Демна успел поработать в Maison Margiela, Louis Vuitton и Balenciaga.


