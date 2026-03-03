«Гахария для Грузии» вновь отмежевалась от оппозиционного единства

03.03.2026 16:04





Эти партии объединила идея бойкота и т.н. мирного свержения 4 октября. Все это лишь укрепило «Мечту», - заявил депутат от партии «Гахария для Грузии» Георгий Шарашидзе, откликаясь на тот факт, что между частью оппозиционных партий состоялся «альянс оппозиции».



По его словам, народ решает, прежде всего, кто будет альтернативой «Мечте» и кто является реальной и настоящей оппозицией в этой стране.



«Эти партии объединила идея бойкота и т.н. мирного свержения 4 октября. Все это лишь укрепило «Мечту». Эти партии прямо или косвенно, умышленно или по ошибке, сделали дело «Мечты», соответственно, если отбросить их «нацевское» и радикальное прошлое, с этими партиями у нас никакой связи нет. У нас есть независимый путь, стратегия, тактика, которые, прежде всего, конечно, направлены на ослабление авторитарного режима «Мечты». И такое безответственное действие, которое имело место 4 октября, это началось с кампании бойкота, за этим последовала провокация «мирного свержения», разумеется, было запланировано «Мечтой» и у этих партий не хватило прозорливости или способности не участвовать в провокации и не укреплять «Мечту»», - заявил Шарашидзе.



Напомним, что между частью оппозиционных партий состоялся «Альянс оппозиции». Документ подписан «Коалицией за перемены», «Единым национальным движением», «Стратегией Агмашенебели», «Федералистами», «Национально-демократической партией», «Европейской Грузией» и «Площадью Свободы».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





