Каким имуществом владеет Михеил Кавелашвили - Декларация о доходах и имуществе

Михеил Кавелашвили заполнил декларацию об имуществе за 2024 год. Декларация охватывает период, в течение которого Кавелашвили занимал должность депутата парламента Грузии.



Михаил Кавелашвили был избран президентом Грузии Коллегией 14 декабря 2024 года. Он получил 224 голоса, в том числе 211 от партии «Грузинская мечта». Кроме того, он был единственным кандидатом на выборах.



Согласно его декларации об имуществе, в 2024 году, с января по ноябрь, Кавелашвили получил зарплату в размере 40 009 лари в качестве члена парламента. Что касается зарплаты президента, то на момент подачи декларации он ее еще не получал зарплату. Однако общеизвестно, что в 2025 году его зарплата составит 175,2 000 лари, а с 2026 года она будет установлена в размере 192 000 лари в год.



Что касается других активов, единственной недвижимостью, зарегистрированной на имя президента, является гараж площадью 88 квадратных метров на улице Габашвили, который он приобрел в 2007 году за 22 000 долларов.



Что касается банковских счетов, Михеил Кавелаишвили задекларировал 47 600 лари на счете по обслуживанию кредита, а также 3800 лари на кредитной карте и 6400 лари на зарплатной карте. Меньшие суммы указаны на счетах его жены Тамар Баграташвили.



Из членов своей семьи Михеил Кавелашвили задекларировал активы своей жены и сына Гиорги Кавелашвили.



Среди своих обязательств Кавелаашвили указывает потребительский кредит на сумму 56,4 тыс. лари, оформленный в 2023 году. В 2024 году он потратил 10 тыс. лари на обслуживание кредита.



