Сегодня состоится спецрейс с Ближнего Востока для граждан Грузии

03.03.2026 15:10









В частности, сегодня состоится рейс:

Мускат (Султанат Оман) – Тбилиси (Грузия), 19:00 (по местному времени).



Министерство иностранных дел Грузии распространило информацию о выполнении специальных рейсов накануне.



Как отмечается в сообщении ведомства, с учётом перебоев в авиасообщении, вызванных закрытием воздушного пространства ряда стран, по решению правительства Грузии для граждан, чьё возвращение на родину не могут своевременно обеспечить авиакомпании, будут выполнены следующие специальные рейсы:



Мускат (Султанат Оман) – Тбилиси (Грузия) — 03.03.2026 | 19:00 (по местному времени); 05.03.2026 | 19:00 (по местному времени);



Эр-Рияд (Саудовская Аравия) – Тбилиси (Грузия) — 04.03.2026 | 19:00 (по местному времени).



Кроме того, по информации внешнеполитического ведомства, граждане Грузии, желающие вылететь в Грузию, могут обратиться в соответствующие посольства:



Посольство Грузии в Объединённые Арабские Эмираты (Абу-Даби):

горячая линия (24/7): +971 54 2324 335;

телефон: +971 2 553 36 83;

эл. почта:



Посольство Грузии в Государстве Катар (Доха):

горячая линия (24/7): +974 52 098 071;

телефон: +974 44 739 499;

эл. почта: В связи с ситуацией в регионе Ближнего Востока первый специальный рейс для граждан Грузии, возвращение которых не могут своевременно обеспечить соответствующие авиакомпании, будет выполнен сегодня.В частности, сегодня состоится рейс:Мускат (Султанат Оман) – Тбилиси (Грузия), 19:00 (по местному времени).Министерство иностранных дел Грузии распространило информацию о выполнении специальных рейсов накануне.Как отмечается в сообщении ведомства, с учётом перебоев в авиасообщении, вызванных закрытием воздушного пространства ряда стран, по решению правительства Грузии для граждан, чьё возвращение на родину не могут своевременно обеспечить авиакомпании, будут выполнены следующие специальные рейсы:Мускат (Султанат Оман) – Тбилиси (Грузия) — 03.03.2026 | 19:00 (по местному времени); 05.03.2026 | 19:00 (по местному времени);Эр-Рияд (Саудовская Аравия) – Тбилиси (Грузия) — 04.03.2026 | 19:00 (по местному времени).Кроме того, по информации внешнеполитического ведомства, граждане Грузии, желающие вылететь в Грузию, могут обратиться в соответствующие посольства:Посольство Грузии в Объединённые Арабские Эмираты (Абу-Даби):горячая линия (24/7): +971 54 2324 335;телефон: +971 2 553 36 83;эл. почта: [email protected] Посольство Грузии в Государстве Катар (Доха):горячая линия (24/7): +974 52 098 071;телефон: +974 44 739 499;эл. почта: [email protected]





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





