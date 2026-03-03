|
Сегодня состоится спецрейс с Ближнего Востока для граждан Грузии
03.03.2026 15:10
В связи с ситуацией в регионе Ближнего Востока первый специальный рейс для граждан Грузии, возвращение которых не могут своевременно обеспечить соответствующие авиакомпании, будет выполнен сегодня.
В частности, сегодня состоится рейс:
Мускат (Султанат Оман) – Тбилиси (Грузия), 19:00 (по местному времени).
Министерство иностранных дел Грузии распространило информацию о выполнении специальных рейсов накануне.
Как отмечается в сообщении ведомства, с учётом перебоев в авиасообщении, вызванных закрытием воздушного пространства ряда стран, по решению правительства Грузии для граждан, чьё возвращение на родину не могут своевременно обеспечить авиакомпании, будут выполнены следующие специальные рейсы:
Мускат (Султанат Оман) – Тбилиси (Грузия) — 03.03.2026 | 19:00 (по местному времени); 05.03.2026 | 19:00 (по местному времени);
Эр-Рияд (Саудовская Аравия) – Тбилиси (Грузия) — 04.03.2026 | 19:00 (по местному времени).
Кроме того, по информации внешнеполитического ведомства, граждане Грузии, желающие вылететь в Грузию, могут обратиться в соответствующие посольства:
Посольство Грузии в Объединённые Арабские Эмираты (Абу-Даби):
горячая линия (24/7): +971 54 2324 335;
телефон: +971 2 553 36 83;
эл. почта: [email protected]
Посольство Грузии в Государстве Катар (Доха):
горячая линия (24/7): +974 52 098 071;
телефон: +974 44 739 499;
эл. почта: [email protected].
