Махашвили: Мы не хотим восстановления отношений с США ценой всего, иначе до сих пор была бы возможность перезагрузки

03.03.2026 14:43





Мы не хотим восстановления отношений [с США] ценой всего, иначе возможность перезагрузки была бы до сих пор - у нас есть большое умение ждать, мы готовы спокойно ждать, когда появится возможность восстановить эти отношения на справедливом основании, - заявил журналистам председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили, говоря о визите парламентской делегации Грузии в США.



По его словам, грузинская сторона хочет восстановления отношений с США на основе взаимного уважения и справедливости.



«Конференция, на которую приглашены мои коллеги, начинается завтра. 4 и 5-го в рамках этой конференции состоятся ключевые встречи, но, конечно, вне этого будут встречи в Конгрессе и с представителями исполнительной власти. Наше главное ожидание от этого визита или ценность этого визита - обмен обновленной информацией касательно наших ожиданий, касательно предпринятых шагов, которые могут быть неизвестны общественности, и спланировать дальнейшие шаги, насколько это будет возможно. В этом направлении мы рассматриваем этот визит как еще один хороший шаг вперед и надеемся, что благодаря этому визиту и другим текущим встречам мы сможем восстановить отношения. Это наше ожидание и желание. Мы обладаем большим умением ждать. Будь то год, два или сколько потребуется для этого процесса, мы готовы, не эмоционально, а шаг за шагом, спокойно ждать возможности, когда будет возможность восстановить эти отношения на справедливой основе. Мы не хотим восстановления отношений любой ценой, иначе, конечно, до сих пор была бы возможность их перезагрузки. Мы хотим восстановить отношения на почве взаимного уважения и справедливости, и динамика, которая в последнее время развивается в этой части, вселяет в нас надежду, что мы сможем сделать это в ближайшем будущем, но еще раз – у нас большое умение, возможность ждать, эта страна никуда не спешит, тем более, мы видим, что происходит в мире. Мы будем спокойно ждать. Мы будем предпринимать шаги, конечно, что в руках и под ответственностью власти, но будем ждать встречных шагов», - сказал Махашвили.





