Грузинский бизнесмен предлагает гражданам Грузии бесплатный частный перелет в Тбилиси из Омана


03.03.2026   13:07


Лаша Квачадзе, основатель компании «Блокс», предлагает гражданам Грузии бесплатный частный перелет в Тбилиси из Маската, столицы Омана.

Его заявление цитирует Interpresnews.

«Вниманию граждан Грузии, оказавшихся в затруднительном положении на Ближнем Востоке:

Сегодня, 3 марта, в 16:00, из Маската в Тбилиси вылетит частный пассажирский самолет на 120 мест (подтверждение аренды самолета мы получили вчера, 2 марта, в 23:30). Мы связались с теми, о ком имели информацию, и возвращаемся в Тбилиси примерно с 70 нашими согражданами. У нас еще есть место для 30-40 человек. Те из вас, кто находится в Маскате и может прибыть в аэропорт сегодня до 14:00, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нашим агентом Автандилом Кусрашвили (по телефону +995 577 38 50 65), и мы бесплатно доставим вас в Тбилиси.

Я также лично нахожусь в Дубае со своей семьей и сейчас еду в Маскат на машине, чтобы вернуться в Тбилиси этим же рейсом.

Приносим извинения за то, что не смогли сообщить вам об этой возможности раньше — как я уже упоминал, наш рейс был подтвержден только в полночь.

Также напоминаем, что сегодня, 3 марта, в 23:00 из Маската в Тбилиси вылетит самолет, организованный правительством Грузии. Тем, кто предпочитает воспользоваться этим рейсом, следует обратиться в посольство Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Желаю всем мира!» — пишет Квачадзе.


На этом этапе МИД Грузии затрудняется назвать число граждан Грузии, которые находились в странах Ближнего Востока на момент начала кризиса. Посольства собирают информацию и заявки на возвращение через горячии линии. Несколько спецрейсов организует правительство.


