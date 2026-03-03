Трамп направил Конгрессу письмо с обоснованиями ударов по Ирану

03.03.2026 19:22





Президент США Дональд Трамп в понедельник направил официальное сообщение в Конгресс об ударах США по Ирану, в котором он пытался оправдать военные действия.



С содержанием письма от американского президента ознакомился телеканал Fox News.



В письме Трамп сообщил временному председателю Сената Чаку Грасси, республиканцу из Айовы, что «в этих ударах не участвовали американские сухопутные войска» и операция «была спланирована и проведена таким образом, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения, предотвратить будущие атаки и нейтрализовать злонамеренные действия Ирана».



Президент также указал, что пока невозможно определить полный масштаб военных операций против Ирана и что вооруженные силы США готовы принять дальнейшие меры.



«Хотя Соединенные Штаты стремятся к быстрому и прочному миру, пока невозможно определить полный масштаб и продолжительность военных операций, которые могут понадобиться», – написал он.



В связи с этим, подчеркнул Трамп, вооруженные силы США остаются готовыми «принять дальнейшие меры, если это будет необходимо и целесообразно, для противодействия дальнейшим угрозам и нападениям на Соединенные Штаты или их союзников и партнеров».



«Я распорядился о проведении этой военной операции в соответствии с моей обязанностью защищать американцев и интересы Соединенных Штатов как внутри страны, так и за рубежом, а также в интересах национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», – добавил он.



Трамп также отметил, что действовал в соответствии со своими конституционными полномочиями как главнокомандующего и главы исполнительной власти по ведению внешних отношений Соединенных Штатов.



«Несмотря на неоднократные попытки моей администрации достичь дипломатического решения проблемы злонамеренного поведения Ирана, угроза для Соединенных Штатов, их союзников и партнеров стала невыносимой», – отметил он.





