Начался визит Никола Пашиняна в Грузию

03.03.2026 19:16





В Грузии начался визит премьер-министра Армении Никол Пашинян. В Тбилисском международном аэропорту его встретила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



Пашиняна примет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. После встречи один на один состоится заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузии и Армении под сопредседательством Ираклия Кобахидзе и Никола Пашиняна. Премьер-министры выступят с совместными заявлениями для СМИ.



Премьер-министр Армении прибыл в Грузию вместе с делегацией, в состав которой входят руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян, министр экономики Геворг Папоян и заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян.



Визит Никола Пашиняна в Грузию продлится два дня.





