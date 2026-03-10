|
Австралия выдала гуманитарные визы пяти членам женской футбольной команды Ирана
10.03.2026 13:01
Пяти игрокам женской сборной Ирана по футболу были выданы гуманитарные визы в Австралия.
По информации BBC, визы были предоставлены после того, как на прошлой неделе перед матчем с женская сборная Южной Кореи по футболу команда отказалась исполнять национальный гимн, что поставило под угрозу их возвращение в Иран.
После отказа исполнять гимн один из высокопоставленных иранских чиновников назвал футболисток «предателями во время войны» и призвал власти к строгому наказанию.
Министр по вопросам миграции Австралии Тони Берк заявил, что женщин австралийская полиция «перевела в безопасное место». По его словам, другие члены команды также могут остаться в стране.
«Они хотят ясно сказать, что не являются политическими активистами. Они спортсменки, которые хотят безопасности», — заявил Тони Берк.
