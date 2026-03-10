Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Австралия выдала гуманитарные визы пяти членам женской футбольной команды Ирана


10.03.2026   13:01


Пяти игрокам женской сборной Ирана по футболу были выданы гуманитарные визы в Австралия.

По информации BBC, визы были предоставлены после того, как на прошлой неделе перед матчем с женская сборная Южной Кореи по футболу команда отказалась исполнять национальный гимн, что поставило под угрозу их возвращение в Иран.

После отказа исполнять гимн один из высокопоставленных иранских чиновников назвал футболисток «предателями во время войны» и призвал власти к строгому наказанию.

Министр по вопросам миграции Австралии Тони Берк заявил, что женщин австралийская полиция «перевела в безопасное место». По его словам, другие члены команды также могут остаться в стране.

«Они хотят ясно сказать, что не являются политическими активистами. Они спортсменки, которые хотят безопасности», — заявил Тони Берк.


