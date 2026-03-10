Хухашвили: Я не говорил, что в Грузии существует риск серии террористических атак, я говорил о регионе

10.03.2026 14:05





Эксперт Гия Хухашвили перед тем, как зайти на опрос в Службу государственной безопасности Грузии, заявил, что он не говорил о риске начала серии терактов в Грузии, а имел в виду регион, и СГБ лучше него знает основания, на которых он делает это заявление.



По словам Хухашвили, когда он говорил о серии терактов, он имел в виду регион, и Грузия не упоминалась.



«Я не говорил, что существует риск начала серии терактов в Грузии, я сказал — регион. Наверное, вы видели заявление посольства Израиля. Прошу прощения, но я по происхождению еврей, поэтому ощущаю и личную угрозу. Я сделал это заявление на основе анализа, когда в регионе действуют такие группы — риски всегда существуют», — отметил Хухашвили.



Он также ещё раз упомянул группы, которые, по его словам, проходят подготовку в санкционированном США университете «Аль-Мустафа». Хухашвили утверждает, что среди этих групп есть граждане Грузии.



«Я правда не боюсь задержания. Что значит — задержат меня? Я лягу и буду читать книги. Граждане Грузии проходили подготовку, и на этом основании я делаю это заявление — СГБ лучше меня знает это, спросите у них. Существуют группы, санкционированные из США, этот университет известен, и в Грузии у них были активности», — заявил Хухашвили.



Напомним, что эксперт Гия Хухашвили находится на опросе в Службе государственной безопасности в связи с его вчерашним заявлением.



В частности, в политическом ток-шоу «360 градусов» на телеканале «Палитра Ньюс» он сказал: «Ситуация очень опасная. Я не могу раскрывать детали. Я обладаю информацией из открытых источников, и она достаточно убедительна, исходя из этого, считаю, что угроза реальна. Может начаться серия терактов».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





