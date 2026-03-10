|
Мачавариани: Единственным гарантом мира и стабильности является „Грузинская мечта“ под руководством Бидзины Иванишвили
10.03.2026 14:26
Несмотря на давление, нажим и шантаж беспрецедентного масштаба, наша команда не отступила ни на шаг и действует исключительно в соответствии с национальными интересами нашей страны. Конечно, всё это было бы невозможно без поддержки грузинского народа, - пишет в социальной сети первый заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Леван Мачавариани.
Мачавариани отреагировал на данные Госдепартамента США, согласно которым Грузия является самой безопасной страной в регионе для путешествий.
По его оценке, единственной гарантией мира и стабильности в Грузии является «Грузинская мечта» под руководством Бидзины Иванишвили, и когда в регионе происходит столько бедствий, страна сохраняет мир.
«В результате нашей национальной, осторожной, прагматичной и гибкой политики Грузия считается одной из безопасных стран в мире. Когда совсем рядом с нами происходит столько бедствий, мы сохраняем мир.
Единственной гарантией мира и стабильности в Грузии является «Грузинская мечта» под руководством Бидзины Иванишвили!
Тем, кто до сих пор не осознаёт этот факт, уже действительно пора просто начать думать!» - пишет Леван Мачавариани.
