Гека Геладзе встретился с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе провёл встречу с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом Сампьетро, который находится в Грузии с официальным визитом вместе с делегацией.



По информации МИД Грузии, в ходе встречи стороны обсудили меры, предпринимаемые Министерством внутренних дел для обеспечения общественного порядка и безопасности в стране. Министр ознакомил членов делегации с приоритетными направлениями работы ведомства и текущими реформами.



Гека Геладзе и Пере Жоан Понс Сампьетро также обсудили вопросы сотрудничества между министерством и ОБСЕ. Министр подчеркнул, что для Грузии важны и приоритетны отношения с институтами ОБСЕ, и выразил готовность к углублению этого сотрудничества в будущем.





