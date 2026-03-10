Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Гека Геладзе встретился с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ


10.03.2026   14:06


Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе провёл встречу с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом Сампьетро, который находится в Грузии с официальным визитом вместе с делегацией.

По информации МИД Грузии, в ходе встречи стороны обсудили меры, предпринимаемые Министерством внутренних дел для обеспечения общественного порядка и безопасности в стране. Министр ознакомил членов делегации с приоритетными направлениями работы ведомства и текущими реформами.

Гека Геладзе и Пере Жоан Понс Сампьетро также обсудили вопросы сотрудничества между министерством и ОБСЕ. Министр подчеркнул, что для Грузии важны и приоритетны отношения с институтами ОБСЕ, и выразил готовность к углублению этого сотрудничества в будущем.


