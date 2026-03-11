|
|
|
Грузия и Комиссия по защите Чёрного моря подписали соглашение о сотрудничестве
11.03.2026 15:11
Между Национальным агентством окружающей среды Грузии и Комиссией по защите Чёрного моря от загрязнения (BSC) подписано соглашение, предусматривающее реализацию программы мониторинга и оценки состояния Чёрного моря (BSIMAP), поддержку регионального плана управления морскими отходами и проведение профилактических мероприятий.
В рамках проекта планируется:
• расширение пилотной инициативы Adopt-a-Beach (AaB) на побережье Чёрного моря;
• поэтапное внедрение национальной программы мониторинга морских отходов;
• укрепление региональных возможностей мониторинга;
• разработка методических рекомендаций по индикаторам программы BSIMAP.
Грантовый проект «Интервенции по сокращению и предотвращению образования морских отходов в Чёрном море» финансируется Европейским союзом.
Отмечается, что Национальное агентство окружающей среды проводит исследования качества воды Чёрного моря на постоянной основе.
|
|
|
