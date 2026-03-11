Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузия и Комиссия по защите Чёрного моря подписали соглашение о сотрудничестве


11.03.2026   15:11


Между Национальным агентством окружающей среды Грузии и Комиссией по защите Чёрного моря от загрязнения (BSC) подписано соглашение, предусматривающее реализацию программы мониторинга и оценки состояния Чёрного моря (BSIMAP), поддержку регионального плана управления морскими отходами и проведение профилактических мероприятий.

В рамках проекта планируется:

• расширение пилотной инициативы Adopt-a-Beach (AaB) на побережье Чёрного моря;

• поэтапное внедрение национальной программы мониторинга морских отходов;

• укрепление региональных возможностей мониторинга;

• разработка методических рекомендаций по индикаторам программы BSIMAP.

Грантовый проект «Интервенции по сокращению и предотвращению образования морских отходов в Чёрном море» финансируется Европейским союзом.

Отмечается, что Национальное агентство окружающей среды проводит исследования качества воды Чёрного моря на постоянной основе.


