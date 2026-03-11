Самхарадзе: Всегда есть попытка использования Грузии для обхода санкций, в том числе европейскими компаниями

11.03.2026 16:26





Всегда есть попытка использования Грузии для обхода санкций, в том числе, в значительной степени, европейскими компаниями, поэтому, пусть в первую очередь присмотрят за своими компаниями, которые пытаются обойти санкции, - заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе, откликаясь на изъятие порта Кулеви из 20-го пакета санкций.



По его словам, с 2022 года Служба доходов Грузии приостановила несколько тысяч операций с грузами из ЕС, которые должны были попасть в Россию в обход санкций.



«Хочу напомнить не только оппозиции, но и самому ЕС, что с 2022 года Служба доходов Грузии приостановила несколько тысяч операций с грузами, идущими из Евросоюза, которые в обход санкций должны были попасть в Россию. Попытка использования Грузии для обхода санкций есть всегда, и, в том числе, в большой степени европейскими компаниями. Поэтому пусть они в первую очередь присмотрят за своими компаниями, которые пытаются обойти санкции. Что касается нашей власти и институтов, они на высоте, стараются проверять все грузы и провести через фильтр санкций, а затем дать зеленый свет той или иной транспортной операции. Мы объявили эту политику с 2022 года и целенаправленно следуем ее реализации. Если какие-либо проблемы, мы всегда готовы говорить об этом», - сказал Николоз Самхарадзе.



Для справки, специальный представитель ЕС Дэвид О’Салливан направил письмо министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили, в котором сообщается, что Евросоюз не включил нефтяной терминал Кулеви в Грузии в 20-й пакет санкций против России.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





