ПА ОБСЕ: поляризация в политике и обществе в Грузии мешает стране реализовать потенциал

асширение взаимодействия между представителями различных политических сил.



«Эти дни ещё раз подтвердили моё впечатление о том, что в Грузии много очень впечатляющих политиков. Те, кто находятся как в парламенте, так и за его пределами, по-видимому, постоянно активно общаются с международными партнёрами. К сожалению, я был шокирован, обнаружив, что они не общаются друг с другом. Я призываю все стороны конструктивно включиться в процесс и начать прямое общение с целью восстановления диалога. Особая ответственность в этом лежит на правительстве», - заявил глава ПА ОБСЕ.





Делегация приветствовала «широкий консенсус относительно стремления Грузии к европейской интеграции» и подчеркнула, что следующие выборы, когда бы они ни состоялись, должны соответствовать обязательствам ОБСЕ. Вместе с тем представители делегации отметили, что острая политическая поляризация остаётся серьёзным препятствием на пути к достижению этих целей, добавив, что в будущем избиратели будут поддерживать тех, кто стремится к ним конструктивным путём.



«Очевидно, что поляризация в политике и обществе в Грузии мешает стране реализовать свой потенциал. Наша делегация политически разнообразна, мы не согласны друг с другом по многим вопросам, но при этом работаем вместе. Того же мы ожидаем и от политических лидеров здесь, в Грузии», - заявил спецпредставитель по Южному Кавказу Луиш Граса.



Он также добавил, что «использование насилия против государственных институтов недопустимо»; «изменения должны происходить через избирательные урны и органы законотворчества, а не через насилие, направленное на их свержение».



Делегация также отметила попытки членов правящей партии добиться запрета некоторых оппозиционных партий, подчеркнув, что это, вероятно, усилит раскол и приведёт к ещё большей изоляции.



«В нынешней сложной геополитической обстановке стране необходимы стабильность и единство. Запрет партий или обычной политической либо гражданской деятельности – это не путь вперёд», - заявила заместитель председателя Комитета по политическим вопросам и безопасности Евросима Пейович.





Напомним, члены делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ прибыли в Грузию с официальным визитом 8 марта. Они встретились с грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе, спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили, президентом Михаилом Кавелашвили, министром внутренних дел Гелой Геладзе, Народным защитником и представителями оппозиции. Делегация завершила визит 10 марта.





